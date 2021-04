Sin fecha para vacuna a faltantes

Antonio Alvídrez Labrado, jefe jurisdiccional, comentó que el número de biológicos sí alcanzó; sin embargo, hubo quienes no acudieron en su momento a los centros de vacunación y no recibieron el biológico.



"Tuvimos más vacunas que el censo que proporcionaron por la demanda que se tuvo, entonces el que no recibió el biológico no es porque no haya habido sino porque quizá no acudió a su centro de vacunación", mencionó.