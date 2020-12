Sin éxito reunión entre Yaquis, Capufe y SCT

Aunque desde el pasado jueves, las tres partes intentaron lograr un acuerdo para liberar la carretera Internacional México 15, no se ha logrado, señaló el capitán de la Loma de Guamúchil, sin detalles.



"No hay información aún, no hay nada concreto aún, sí se dio la reunión pero no fue igual, el domingo o lunes seguimos, hubo otras diligencias con los directivos", comentó.