Sin definir vacunación en Cajeme para los de 40 a 49 años

"No sé qué esperan, Cajeme es el Municipio después de Hermosillo con más casos y si tanto dicen que viene una tercera oleada, pues que ya nos vacunen", manifestó Adriana Luna, vecina de la colonia Hidalgo.

Durante un sondeo con personas de 40 a 49 años de edad, Luz Villanueva, de la colonia Benito Juárez, comentó la urgencia de iniciar la vacunación en Cajeme.

"Es notoria la desorganización, ya el formato para las personas de 30 se abrió a pesar que los de 40 a 49 no hemos sido vacunados. Todo queda en anuncios de la llegada de vacunas, pero lo cierto es que no hay suficientes, se basan nada más en presumir que en hechos reales", expresó.

Por su parte Ricardo Ibarra, vecino de la colonia Campestre con 41 años de edad y de condición diabética, también manifestó su deseo de ser vacunado. "Soy población de riesgo porque recientemente me diagnosticaron diabetes. No sé por qué empezaron con municipios más chicos y no con Hermosillo o Cajeme que son donde hay más casos", expresó.