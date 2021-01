Siguen buscando a sus "tesoros"

En estas llamadas en las que no se pregunta quién habla ni porqué, se han dado los puntos exactos de las fosas clandestinas, detalló, por alguna razón que agradecen.

"Nos ha servido de mucho que nos hagan llamadas anónimas, vamos y checamos y gracias a Dios siempre han sido positivas, no nos comentan mucho, a mí me han hecho varias llamadas y me preguntan si soy madre buscadora, les digo que sí y ya me dicen el punto para que busquemos", comentó.

Este 2021 comenzarán a laborar con una estrategia diferente a la que usan, mencionó, con la cual tienen la esperanza de romper cifras récord para dar descanso y paz a las familias que por años o meses han buscado a un ser querido.

"Traemos nuevas estrategias, empezamos a trabajar en ola, todas nos hacemos como una fila larga y cada quien agarra su terreno y no queda ningún pedazo sin revisar o sin buscar", platicó.

Aunque no recuerda el número de cuerpos recuperados en el 2020, sólo en noviembre y diciembre lograron localizar 7 cuerpos, añadió, pero no sus familiares directos.