Sigue paro en Escuela Normal de Obregón

Estudiantes de la Escuela Normal de Ciudad Obregón (ENSO) mantuvieron el paro de actividades por segundo día consecutivo luego de haberse reunido con personal del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON) sin lograr acuerdos relacionados a las peticiones de remoción de una docente.

Ramón Ricardo Ibarra, vicepresidente de la Sociedad de Alumnos de la ENSO, informó que ya se tuvieron reuniones con el vicerrector del CRESON y, aunque hubo avances en diferentes temas, no se llegó a ningún acuerdo en el tema relacionado a la maestra a quien los estudiantes señalan por casos de acoso, discriminación y hostigamiento.

“Hubo reunión con el vicerrector de CRESON, se abarcaron las peticiones, sin embargo no se cumplió con la petición específica de la remoción de la maestra”, abundó.

Mientras tanto, se mantiene una investigación jurídica con la que se determinará la situación de la maestra, por lo que los estudiantes seguirán en paro hasta que se resuelva.

“Nos mencionaron también que se está esperando respuesta de una investigación jurídica, al terminar está investigación, se tomará una decisión sobre la maestra, la cual se nos informará a los estudiantes, mientras tanto, la escuela permanece como está”, abundó.

Agregó que hay maestros que se han acercado a manifestar el apoyo de los alumnos y están en comunicación constante para retomar las actividades académicas.