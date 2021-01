Sigue buscando a su hijo

Desde el 1 de junio de 2019, Érick, de tan solo 19 años de edad, no volvió a su casa, y lo que era una visita a sus familiares se convirtió en una tragedia, pues hasta el momento no se tiene ni un indicio de su paradero.

"A buscar nos enseñó la vida, la desesperación para encontrar a nuestros hijos, no hemos recibido ningún entrenamiento y creo que lo estamos haciendo mejor que la Fiscalía", expresó.

Noticia Relacionada Textilera china está a punto de cerrar

El amor por su hijo lo hizo formar el colectivo Todos Somos Erick Carrillo, con el que han logrado encontrar a 145 personas con vida que estaban en condición de calle y 250 personas sin vida, siendo uno de los grupos de búsqueda más importantes del país.

Aun cuando el joven contaba con dos nacionalidades y el FBI participó en la investigación, solo se obtuvo una pista, siendo la búsqueda que él junto a los integrantes del colectivo realizan el único avance de la investigación.

"Me motiva mucho cuando encuentro a una persona con vida, me gustaría tener ese minuto con mi hijo, cuando estamos llorando porque encontramos un muerto, no me gustaría estar así, pero no pierdo la fe".

Agregó que en un año han recibido reportes de más de 2 mil desaparecidos en Tijuana y alrededor de 2 mil 500 en el Estado de Baja California; cifras que van en incremento, por lo que entre diversos colectivos de otros estados han comenzado a trabajar juntos.