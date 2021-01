Siempre sí, dice Vélez de Mariscal a candidatura

La actual presidenta del DIF Cajeme y esposa del alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, no precisó qué puesto de elección popular buscará; sin embargo, aclaró los rumores que desde hace tiempo se venían dando en torno al tema.

Las condiciones actuales a causa de la pandemia obligan a utilizar una estrategia diferente, pero no menos importante a las de cada año para demostrar las virtudes, dijo, que pudieran ser necesarias para algún puesto, y las cuales ya han sido ya demostradas en su labor ante el DIF.

Noticia Relacionada Incierto incremento de sueldo a policías

"Valoremos en quién estaremos depositando nuestros afectos, me refiero a quiénes aspiran a gobernar. Tengo a bien decirte que allí me verás y me verás con todo, como mujer de lucha, como persona de trabajo y como tu amiga cercana, estaré contigo y lo haremos como seguros ganadores", destacó.