"Si no pagan prediales ¿cómo pavimentamos?": Javier Lamarque

Debido a que cada vez son más frecuentes las solicitudes al Ayuntamiento de Cajeme para que se pavimenten calles de la zona rural que se encuentran en terracería desde hace años, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dijo que se trabaja en atender cada uno de estos casos, pero se requiere que los habitantes cumplan con el pago del impuesto predial, pues 7 de cada 10 no lo hacen, por lo que no hay recursos suficientes.

"Tenemos un gran problema, el ingreso principal del Ayuntamiento para hacer cosas es el predial y 7 de cada 10 no pagan, ¿cómo le hacemos?, lo mismo pasa con el drenaje y el agua, sabemos que hay problemas, pero no nos damos abasto si no tenemos recursos suficientes. Si no pagan el predial ¿cómo podemos pavimentar las calles? Antes los cajemenses pagaban el predial y además se les cobraba el pavimento, en este gobierno no hacemos eso, pero sí paguen el predial", invitó.

Ivonne Cornejo, titular de la Tesorería Municipal de Cajeme, dio a conocer que en la colonia centro de la comisaría de Esperanza, los habitantes adeudan una cantidad de aproximadamente 6.7 millones de pesos, entre otras zonas que tienen deuda acumulada, por la falta de pago del impuesto.

Cabe señalar que durante una reciente audiencia ciudadana en el Palacio Municipal, habitantes de Esperanza dieron a conocer que presuntamente no se les han pavimentado calles que llevan en terracería por más de 30 años debido a que aparecen como ya pavimentadas ante el Ayuntamiento. Al respecto, el alcalde Javier Lamarque dijo que se realizará una investigación, pues de ser así, tendría que pedir cuentas a funcionarios encargados de administraciones anteriores.

Durante el mes de mayo, Tesorería Municipal cuenta con descuentos en el pago de prediales y multas.