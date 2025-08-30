  • 24° C
Septiembre Dorado: Amar y Servir promueve respeto e inclusión para niños con que luchan contra el cáncer

Mediante una campaña informativa se buscará promover el respeto y frenar la discriminación que sufren los niños durante su tratamiento

Ago. 30, 2025
El dolor dorado, asociado al cáncer infantil, representa el brillo y la fortaleza de los menores en tratamiento.
En el marco del "Septiembre Dorado", mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil, la asociación Amar y Servir se une a la campaña internacional promovida por Childhood Cancer International (CCI), con el objetivo de generar conciencia, empatía y respeto hacia los niños y niñas que enfrentan esta enfermedad.

Desde 2010, esta iniciativa busca no solo visibilizar la lucha contra el cáncer infantil, sino también dignificar la fortaleza de los pequeños guerreros y apoyar a sus familias.

En Ciudad Obregón, la organización Amar y Servir enfocará sus esfuerzos en una campaña mediática y en redes sociales para informar sobre los síntomas del cáncer infantil, promover el respeto y frenar la discriminación que sufren los niños durante su tratamiento.

"Hay niños que no quieren salir de casa por miedo a ser señalados o burlados", explicó César Omar Leyva, coordinador de la asociación. "Debemos dejar de verlos con lástima y comenzar a verlos como verdaderos héroes", añadió.

Marlén López, madre de Carlitos, un niño en tratamiento oncológico, compartió que la discriminación se ha vuelto tan común que muchas familias terminan aceptándola como parte del proceso. "Parece que no, pero sí les afecta cuando se burlan de ellos", dijo.

INVITAN A PARTICIPAR EN COLECTA DE DULCES Y GORRAS

Durante septiembre, Amar y Servir llevará a cabo una colecta de dulces nuevos y empaquetados, así como de gorras y gorros nuevos que serán entregados a niños hospitalizados. Las donaciones podrán entregarse en el centro de acopio ubicado en Diario del Yaqui en calle Sinaloa 418 sur, o contactando al número 6444 614663.

Cada dulce y cada gorra representa un gesto de apoyo y una muestra de que la sociedad puede ser parte activa del cambio, no solo informándose, sino actuando con empatía.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
