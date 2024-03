Se secan los árboles del Panteón del Carmen en Cajeme

La falta de agua en el Panteón del Carmen es una denuncia que se ha hecho por los visitantes desde los últimos 4 meses sin que se restaure el servicio hasta el momento, lo que provoca que algunos árboles del cementerio estén secos.

Ana Lilia Osuna visitó ayer el panteón para hacer compañía a sus seres queridos y cuando recurrió a las llaves del cementerio se dio cuenta de que no salía el líquido vital. Asimismo, se percató de algunas plantaciones secas, lo que genera un mal aspecto.

La cajemense mencionó que acudió al Panteón del Carmen a finales del año pasado y tampoco había agua.

"Siempre es lo mismo en este panteón, nunca hay agua, solamente cuando es Día de Muertos. El año pasado vine y no había, después dijeron que lo arreglarían y nada aún, los árboles están secos, a este paso tampoco va a haber sombra, si así hay muy poca no me quiero imaginar cómo va a estar", destacó.

BASURA

José Herrera, quien también acudió recientemente al cementerio, dijo que si bien no hay agua en las instalaciones sí se aprecian acumulaciones de basura.

En algunas lápidas se pueden observar montones de desechos, como envolturas, botellas de cerveza, latas de refresco o envases de agua.

Visitantes reiteraron su llamado a las autoridades correspondientes, para que se restaure el servicio a la brevedad, antes de que haya más afectaciones.

OOMAPASC

A mediados del mes de enero, las autoridades municipales dieron a conocer que se llevarían a cabo reparaciones por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme.