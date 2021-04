Se secan árboles en el bulevar Antonio Caso

El presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales y Ecologistas de Sonora, expuso que recibieron la solicitud de un particular para reforestar el área, quien se comprometió a regar de manera constante, sin embargo, no fue así.

"El sábado antepasado yo fui y vi la tristeza, que tenían salvación, el domingo envié gente de servicio comunitario, tres muchachos que fueron con cubetas a regarlos".

Platicó que se solicitó el apoyo para el riego al Ayuntamiento, que aun con la falta de pipas acudió en los últimos días en varias ocasiones, motivo por el cual cree que se lograron salvar algunos árboles.

La plantación, dijo, la realizó la asociación en el tramo del bulevar Antonio Caso entre Calle de la Lluvia y De la Cima, arboles de la especie trueno que fueron donados por Ecología Municipal.

Mencionó que hasta el momento, la persona se comprometió en reponer las plantas secas con buganvilias, sin embargo, una vez que se plantan la responsabilidad es continuar con los cuidados.

Agregó que el llamado a la ciudadanía es a no realizar plantaciones si no se estarán regando constantemente, ya que en la región persiste la sequía, falta de lluvias, clima extremo y el Municipio no cuenta con pipas suficientes para dar mantenimiento a las áreas verdes.