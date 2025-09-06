Se instalan 25 puestos alusivos al Día de la Independencia

Veinticinco puestos alusivos al Día de la Independencia de México recibieron permiso por parte de Inspección y Vigilancia para instalarse en distintos puntos de Cajeme este año y entre 15 y 20 durante la noche del 15 de septiembre, cuando tradicionalmente se lleva a cabo la fiesta por El Grito en la plaza Álvaro Obregón.

El titular de la dependencia, Ramiro Favela, explicó que en su mayoría son en relación a la venta de alimentos, matracas, vestimenta alusiva a las fiestas patrias, así como banderas, entre otros productos que tradicionalmente se venden.

Existen puestos de vendedores que se empiezan a instalar desde finales de agosto y siguen hasta que llega el Día de la Independencia, mientras que otros se instalan solamente durante las celebraciones.

Esto genera derrama económica para las familias, mencionó el funcionario, por las ventas que se generan, debido a que se registra una considerable afluencia de personas durante la noche del 15 de septiembre.

Sobre la participación de grupos musicales que hacen apología a la violencia, recordó que en Cajeme se toman medidas para que no se den permisos en eventos sociales, por la situación que se vive.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano adelantó que para la fiesta del 15 de septiembre se contará con la participación de 2 grupos musicales locales y de La Brissa.