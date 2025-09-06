  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 6 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Lluvias evidencian mal estado de calles en Esperanza

Piden vecinos que autoridades atiendan la situación

Sep. 06, 2025
Lluvias evidencian mal estado de calles en Esperanza

Las precipitaciones que se registraron recientemente en Cajeme evidenciaron el deplorable estado en el que se encuentran algunas vialidades de la comisaría de Esperanza, pues en ellas se observan encharcamientos a causa de los baches que se encuentran sobre la pista de rodamiento, por lo que vecinos piden que el gobierno municipal y el comisario tomen cartas en el asunto.

Una de ellas es la calle Francisco I. Madero ente Tamaulipas y Nuevo León, donde se encuentra una tienda de conveniencia. En la zona se observan distintos hoyancos que han acabado con el pavimento, lo que complica el paso de los automovilistas y los expone a que haya posibles accidentes al momento de desplazarse por la vialidad.

imagen-cuerpo

Las afectaciones siguen por esta misma calle, en el tramo que comprende de la Colegio Militar a la Sonora, donde ya se instalan los juegos mecánicos para las fiestas del 15 de septiembre por la Independencia de México.

"Se hace un cochinero cuando llueve, yo pienso que estas calles lo que ocupan es que las pavimenten otra vez porque ya son muchos los baches, pero ya de manera provisional podrían tapar los hoyos", comentó Juan Carlos, quien reside en este sector de la zona rural de Cajeme.

Por la calle Francisco I. Madero se encuentran algunos negocios de comida rápida y una panadería, los cuales pueden verse afectados por la situación, además de que los hoyancos dan una mala imagen a la comisaría, comentaron vecinos.

Además del mal estado de algunas calles, residentes piden que se atiendan los solares y casas que son usadas como basureros.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Afectan retenes en carretera a tiangueros de Cajeme
Ciudad Obregón

Afectan retenes en carretera a tiangueros de Cajeme

Septiembre 05, 2025

Son de cuatro a cinco filtros de revisión con los que se topan cada vez que van a Estados Unidos por mercancías: José Luis Arellano

Inconformidad de propietarios de autos "chocolate"
Ciudad Obregón

Inconformidad de propietarios de autos "chocolate"

Septiembre 05, 2025

Pagaron por la regularización, pero no se pudieron registrar las unidades: no pueden recuperar el dinero; dará CSP anuncio el próximo lunes

Afecta mal tiempo a ambulantes
Ciudad Obregón

Afecta mal tiempo a ambulantes

Septiembre 05, 2025

Comerciantes fijos y semifijos del Centro de Ciudad Obregón se vieron obligados a cerrar sus negocios ante las lluvias registradas el jueves y viernes