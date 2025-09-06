Lluvias evidencian mal estado de calles en Esperanza

Las precipitaciones que se registraron recientemente en Cajeme evidenciaron el deplorable estado en el que se encuentran algunas vialidades de la comisaría de Esperanza, pues en ellas se observan encharcamientos a causa de los baches que se encuentran sobre la pista de rodamiento, por lo que vecinos piden que el gobierno municipal y el comisario tomen cartas en el asunto.

Una de ellas es la calle Francisco I. Madero ente Tamaulipas y Nuevo León, donde se encuentra una tienda de conveniencia. En la zona se observan distintos hoyancos que han acabado con el pavimento, lo que complica el paso de los automovilistas y los expone a que haya posibles accidentes al momento de desplazarse por la vialidad.

Las afectaciones siguen por esta misma calle, en el tramo que comprende de la Colegio Militar a la Sonora, donde ya se instalan los juegos mecánicos para las fiestas del 15 de septiembre por la Independencia de México.

"Se hace un cochinero cuando llueve, yo pienso que estas calles lo que ocupan es que las pavimenten otra vez porque ya son muchos los baches, pero ya de manera provisional podrían tapar los hoyos", comentó Juan Carlos, quien reside en este sector de la zona rural de Cajeme.

Por la calle Francisco I. Madero se encuentran algunos negocios de comida rápida y una panadería, los cuales pueden verse afectados por la situación, además de que los hoyancos dan una mala imagen a la comisaría, comentaron vecinos.

Además del mal estado de algunas calles, residentes piden que se atiendan los solares y casas que son usadas como basureros.