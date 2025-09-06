Se generan socavones por recientes lluvias en Cajeme

Un nuevo hundimiento surgió en Ciudad Obregón tras las lluvias presentadas por la tormenta tropical Lorena; este se ubica en el cruce de las calles Jacinto López y Ramón Guzmán, por lo que el área fue señalizada por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) y se pide a las personas tener precaución.

Este nuevo hundimiento se suma al que se generó el pasado jueves en Lacalle Tlaxcala, entre Norte y Cananea, donde un dompe cayó, pero fue retirado rápidamente, mientras que la zona fue rellenada con tierra de manera provisional.

El director técnico de la paramunicipal, Jesús Antonio Ponce Zavala, explicó que se trabaja en atender estas situaciones y hay un enfoque prioritario en la reparación y atención de las líneas de conducción de agua.

"Hemos trabajado en las líneas principales de los colectores, no hay que perder el enfoque, lo más importante es de momento el mantenimiento de los colectores, porque realmente es lo que nos produce los problemas mayores", dijo.

El Oomapas de Cajeme ha solicitado en distintas ocasiones a la ciudadanía no arrojar preservativos o tallas húmedas al drenaje, pues esto crea taponamientos que pueden generar derrames de agua en las colonias del municipio.

Asimismo, ha hecho el llamado para que los automovilistas no intenten cruzar las zonas que se encuentran señalizadas por hundimientos. A finales del mes de julio, un automovilista cayó en un hundimiento por la vialidad Zacatecas, a pesar de que la zona estaba señalizada.

El Oomapasc realizó recorridos de supervisión en distintas colonias de Cajeme tras el paso de la tormenta tropical.