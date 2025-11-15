  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 15 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Santuario de Guadalupe se prepara para las festividades de la virgen

La noche del 11 de diciembre cientos de fieles acuden al templo a dar gracias a la "Morenita del Tepeyac"; además, disfrutan de la tradicional kermés

Nov. 15, 2025
Santuario de Guadalupe se prepara para las festividades de la virgen

El Santuario de Guadalupe de Ciudad Obregón se encuentra en preparativos para las festividades que se realizarán a partir del 1 de diciembre en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, que se conmemora el 12 de diciembre de cada año; cientos de devotos acuden al templo a venerar a la Morenita del Tepeyac en esas fechas.

Durante el día 12 se conmemora la aparición de la madre de Dios a Juan Diego en el año 1531, en el cerro del Tepeyac. Por ello es que, la noche anterior a esta fecha, se lleva a cabo una peregrinación en su honor, durante la cual se decoran batangas, generalmente representando el acontecimiento en mención. También se cantan las mañanitas a la patrona de México.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE?

El Santuario dio a conocer que las actividades comenzarán oficialmente el 1 de diciembre y durante este periodo, se realizarán las tradicionales peregrinaciones diarias, así como el Rosario de Aurora.

También tendrá lugar la tradicional kermés durante los días 11 y 12 de diciembre, ofreciendo el Santuario a los asistentes un espacio de convivencia y recaudación de fondos.

Cabe señalar que el día 12 las personas se movilizan también hacia el cerro de la Virgen de Guadalupe, para llevarle flores, veladoras, cumplir mandas o hacerle peticiones por situaciones difíciles.

¿QUÉ MOVILIZACIÓN SE ESPERA DURANTE LAS FESTIVIDADES GUADALUPANAS?

Recientemente, el coordinador del Centro Diocesano Santa María de Guadalupe en Ciudad Obregón, Eduardo Castelo Rodríguez, dio a conocer que el 27 de noviembre se realizará un homenaje guadalupano en el Santuario.

Entre 30 y 32 mil personas se movilizan la noche del 11 de diciembre y durante el día 12, según Protección Civil Municipal.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Buen Fin 2025: Recomendaciones de Sonora Cibersegura para evitar estafas
Ciudad Obregón

Buen Fin 2025: Recomendaciones de Sonora Cibersegura para evitar estafas

Noviembre 15, 2025

La organización compartió información importante para que los clientes protejan sus datos personales y financieros

Tesorería de Cajeme invita aprovechar descuentos en multas y prediales
Ciudad Obregón

Tesorería de Cajeme invita aprovechar descuentos en multas y prediales

Noviembre 15, 2025

Habrá descuentos de hasta el 70 por ciento durante lo que resta del Buen Fin 2025

Se suman cajemenses a marcha de la Generación Z
Ciudad Obregón

Se suman cajemenses a marcha de la Generación Z

Noviembre 15, 2025

Jóvenes y adultos se unieron a la movilización nacional que surgió tras el asesinato de Carlos Manzo