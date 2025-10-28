  • 24° C
Ciudad Obregón

Salud Municipal de Cajeme pide evitar llevar flores naturales a difuntos durante Día de Muertos 2025

Con ello se busca evitar que haya más casos de dengue, pues se utilizan recipientes en donde se estanca el agua y puede generar criaderos de moscos

Oct. 28, 2025
Debido a los más de 100 casos de dengue que se han registrado este año en Cajeme, la Dirección de Salud Municipal recomienda a la ciudadanía no llevar flores naturales a los panteones durante el Día de Muertos este 2025, con el objetivo de que se evite la propagación de esta enfermedad.

El titular de la dependencia, Jesús Espinoza, explicó que, al llevar flores naturales, quienes visitan los panteones suelen colocar recipientes con agua para que no se sequen, misma que queda estancada y puede contribuir a la generación de criaderos del mosco transmisor del dengue.

imagen-cuerpo

En su lugar, quienes acudan a los cementerios para llevar presentes a sus difuntos, pueden optar por flores artificiales. "Sabemos que es un atentado a nuestra cultura y a todo lo que manejamos, pero nos ayudaría mucho que utilizaran flores artificiales con todo el amor, de la misma manera, para evitar en los panteones la acumulación de agua, esto es muy importante", dijo.

Dolor de cabeza, calor en los ojos, y fiebre que no cede a medicamentos pueden ser signos de un caso grave de dengue, agregó. Ante esta situación, es importante que las personas acudan a las instancias de salud del gobierno, para que reciban atención médica de manera inmediata y se lleve una estadística.

Reiteró que, desde sus hogares, los cajemenses pueden ser su propio repelente para el mosco transmisor de la enfermedad, al limpiar sus patios, deshacerse de cacharros y evitar acumular agua en recipientes.

Al momento no se tiene información oficial sobre defunciones en Cajeme por dengue en la Secretaría de Salud de Sonora.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

