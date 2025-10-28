  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Con mucha fe devotos veneran a San Judas Tadeo en Ciudad Obregón

Desde la noche del 27 de octubre, creyentes peregrinaron para pedir su interseción, venerarlo y cumplir mandas

Oct. 28, 2025
Con mucha fe devotos veneran a San Judas Tadeo en Ciudad Obregón

Desde temprana hora, devotos a San Judas Tadeo han acudido este 28 de octubre al templo hecho en su honor en Ciudad Obregón, con el objetivo de venerarlo y darle gracias por milagros que les ha hecho, principalmente en relación a problemas de salud o dificultades laborales.

A las 9:00 horas se realizó una misa y habrá otra a las 19:00 horas de este día. Desde la noche del 27 de octubre, cientos de creyentes del santo patrono de las causas difíciles peregrinaron de distintas partes del municipio hasta llegar al templo de San Judas Tadeo, donde se realizó la tradicional kermés y se ofició una solemne misa.

imagen-cuerpo

Tanto el 27 de octubre por la noche, como hoy en el transcurso de la mañana, fieles han llevado sus escapularios, medallones, imágenes del santo, y estampas con oraciones para que sean bendecidas.

También ha habido personas que han portado la vestimenta característica de San Judas Tadeo, para cumplir con mandas que les ha hecho al pedir su intercesión ante Dios, cuando se presenta alguna situación difícil.

Algunos devotos que peregrinaron la noche del 27 de octubre compartieron sus tetimonios. 

Adrián, de la colonia Miravalle, peregrinó este año con la vestimenta característica de San Judas Tadeo para cumplir su manda, pues pidió su intercesión por la salud de algunos de sus familiares.

imagen-cuerpo

"He venido desde pequeño pero este año la manda fue peregrinar y ponerme la vestimenta, por la salud de mi abuelo y de mi papá tras un accidente, ellos han podido salir adelante. Es un día muy importante para nosotros", compartió el cajemense, de 22 años.

imagen-cuerpo

Camil Valenzuela Ramírez, quien reside en la colonia Misión del Prado, acudió al templo para agradecer al santo por interceder ante Dios por la salud de su familia, en compañía de Blanca Trinidad Chávez, quien será operada próximamente.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Velatorio DIF garantiza agua en panteones municipales durante Día de Muertos 2025
Ciudad Obregón

Velatorio DIF garantiza agua en panteones municipales durante Día de Muertos 2025

Octubre 28, 2025

La dependencia informó que los cementerios cuentan actualmente con el servicio

Solicita Javier Lamarque 575 mdp para realizar obras de alcantarillado en 2026
Ciudad Obregón

Solicita Javier Lamarque 575 mdp para realizar obras de alcantarillado en 2026

Octubre 28, 2025

Las gestiones se hacen ante el Congreso de Sonora, adelantó el alcalde de Cajeme

Impulsa Cobach Obregón a estudiantes rumbo a la universidad
Ciudad Obregón

Impulsa Cobach Obregón a estudiantes rumbo a la universidad

Octubre 28, 2025

La preparatoria fortalecerá los grupos representativos, lo que permitirá a los estudiantes destacar en diferentes disciplinas