Con mucha fe devotos veneran a San Judas Tadeo en Ciudad Obregón

Desde temprana hora, devotos a San Judas Tadeo han acudido este 28 de octubre al templo hecho en su honor en Ciudad Obregón, con el objetivo de venerarlo y darle gracias por milagros que les ha hecho, principalmente en relación a problemas de salud o dificultades laborales.

A las 9:00 horas se realizó una misa y habrá otra a las 19:00 horas de este día. Desde la noche del 27 de octubre, cientos de creyentes del santo patrono de las causas difíciles peregrinaron de distintas partes del municipio hasta llegar al templo de San Judas Tadeo, donde se realizó la tradicional kermés y se ofició una solemne misa.

Tanto el 27 de octubre por la noche, como hoy en el transcurso de la mañana, fieles han llevado sus escapularios, medallones, imágenes del santo, y estampas con oraciones para que sean bendecidas.

También ha habido personas que han portado la vestimenta característica de San Judas Tadeo, para cumplir con mandas que les ha hecho al pedir su intercesión ante Dios, cuando se presenta alguna situación difícil.

Algunos devotos que peregrinaron la noche del 27 de octubre compartieron sus tetimonios.

Adrián, de la colonia Miravalle, peregrinó este año con la vestimenta característica de San Judas Tadeo para cumplir su manda, pues pidió su intercesión por la salud de algunos de sus familiares.

"He venido desde pequeño pero este año la manda fue peregrinar y ponerme la vestimenta, por la salud de mi abuelo y de mi papá tras un accidente, ellos han podido salir adelante. Es un día muy importante para nosotros", compartió el cajemense, de 22 años.

Camil Valenzuela Ramírez, quien reside en la colonia Misión del Prado, acudió al templo para agradecer al santo por interceder ante Dios por la salud de su familia, en compañía de Blanca Trinidad Chávez, quien será operada próximamente.