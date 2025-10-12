Salidas de vuelos normales en Obregón durante efectos de Raymond

Las salidas y llegas de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO) se tuvieron en tiempo y no hubo contratiempos durante el fin de semana, en el que llegaron a Cajeme los efectos de la tormenta tropical Raymond.

El administrador del Aeropuerto de Ciudad Obregón, Humberto Neri Peregrin, informó que durante los efectos de Raymond por esta región los vuelos continuaron con los itinerarios establecidos y no se tuvo ninguna ruta cancelada durante el fin de semana.

"No se ha presentado ninguna cancelación ni ayer ni hoy, siguen cumpliéndose los itinerarios establecidos", detalló.

VUELOS SALEN CON NORMALIDAD

Entre los vuelos programados para el domingo se encuentran Volaris a Guadalajara; Viva Aerobus a México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Aeromexico a CDMX

Volaris a Tijuana y Aeroservicios Guerrero que llegó de La Paz y salió con rumbo a San José del Cabo.

Pese a las precipitaciones constantes, las líneas aéreas no suspendieron sus actividades por la tormenta, ni hubo incidentes que ocasionaran que se demoraran al momento de su llegada o salida.

Actualmente la ocupación de los aviones es de alrededor del 76 por ciento y los usuarios en Cajeme siguen viajando desde el Aeropuerto de Ciudad Obregón.