Sale don José Miguel adelante vendiendo piñatas

Los tiempos para quien era jardinero, fueron tornándose negativos y lo obligaron a transformar su quehacer, destacó, y ahora no le va tan mal.

"La misma necesidad lo hace a uno aprender cosas, a mi edad ya no me dan trabajo, una hermana mía me enseñó y se acabó el trabajo y comencé con este empleo, gracias a Dios hemos salido adelante", platicó.

Todos los días del año, se coloca sobre la calle Michoacán esquina con Marcelino Dávalos en la colonia Sochiloa, señaló, donde vende las piñatas que él mismo hace, en su triciclo.

Destacó que aunque en un momento de su vida pensó que las oportunidades para salir adelante habían acabado, como suele pasar con muchos adultos mayores, se llenó de valentía y emprendió, lo que hoy llama su pequeño pero honroso negocio.

"Tengo 65 años, hace dos aprendí de una de mis hermanas, que es maestra, el arte de realizar piñatas, vi la oportunidad para obtener dinero y de aquí mantengo a mi familia", mencionó.

Las mañanas se dedica a la elaboración de las piñatas, sobre todo las de Hello Kitty y Minie Mouse qué son las más vendidas, detalló, y al caer el sol sale a venderlas.

Añadió que son las piñatas "chiquitas" su producto estrella, pues al costar solo 30 pesos son más fáciles de vender, aunque por pedido también hace grandes de todo tipo, entre ellas las navideñas, de Halloween, caricaturas y de todo tipo de personajes y figuras.

"Me gusta mucho lo que hago, tengo que tener mucha paciencia para armar las piñatas, pero me relaja hacerlas", finalizó.