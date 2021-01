Rosendo Arrayales atenderá propuesta de partidos políticos

Indicó que pese a que ha tenido pláticas con diversos miembros de partidos que formarán parte de los comicios de este año, entre ellos Alfonso Durazo y Petra Santos, no ha recibido alguna invitación formal para formar parte del proceso.

Después de que un grupo de ciudadanos extendieran la invitación a los partidos de la coalición "Juntos Haremos Historia" para considerar a Rosendo Arrayales Terán como candidato a elección popular, el actual regidor no descartó la posibilidad de aceptar alguna propuesta para participar en la contienda electoral.

"Hasta este momento ni un partido oficial como los que me llevaron a regidor, que son el PES, el PT y Morena, me digan que está garantizada tu participación como candidato o repetir como regidor, no ha habido".

Expresó que en caso de ser invitado a participar, le gustaría que fuera la coalición "Juntos Haremos Historia" quien lo invitara a participar, ya que pese a no estar afiliado a ningún partido político se siente identificado con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

Durante una rueda de prensa, el comité de simpatizantes expresó que el también activista es un buen prospecto para una candidatura como la diputación federal, ya que su trabajo como regidor lo avala, el cual se puede consultar a través del portal de Transparencia del Ayuntamiento.