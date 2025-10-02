Rondines de vigilancia, lo que más piden los cajemenses a Seguridad Pública

Rondines de vigilancia es lo que piden principalmente los cajemenses de colonias con altos índices delictivos, cuando son visitados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) como parte del programa Policía Comunitario, con el que se busca prevenir la violencia.

La directora de este programa, Karla Gutiérrez Ortega, informó que se han visitado 44 colonias en lo que va del año y se han atendido más de 150 reportes ciudadanos, siendo 59 solicitudes de rondines de vigilancia por robo a viviendas.

Se han visto beneficiadas más de mil 500 personas y se han conformado 59 nuevos comités vecinales, además de que se han establecido 56 grupos de colaboración y comunicación por medio de WhatsApp, para fortalecer la cultura de la denuncia y la prevención de la violencia.

"La finalidad es clara que la ciudadanía confíe en su Policía Municipal, que se fomente la denuncia, la organización comunitaria y la participación activa, con el compromiso de construir colonias más seguras, libres de violencia y con mejores condiciones de convivencia", dijo.

Durante estas jornadas de proximidad también se han brindado servicios de orientación, atención a casos de violencia familiar, canalización de menores en situación de riesgo, asesorías sobre cultura vial y organización vecinal, apoyo al deporte, además de la vinculación directa con el Centro de Comando (C2) para reforzar la seguridad en las colonias participantes y canalizaciones de reportes a diversas dependencias del Ayuntamiento, informó.