Cierran calles por fugas de agua en la colonia Maximiliano R. López

Ante su inconformidad por el problema de fugas de agua, vecinos de la colonia Maximiliano R. López decidieron manifestarse y cerrar temporalmente el cruce de las calles Coahuila y Tulipanes para exigir al Organismo Operados Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) una pronta respuesta.

Se trata de una situación que se vive desde hace meses, sin que hasta el momento se hagan los trabajos correspondientes para solucionar de manera definitiva las fugas de agua. Al interior de las viviendas se observan encharcamientos de agua limpia, mismos que ponen en riesgo la salud de los vecinos, pues están expuestos a posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Por otro lado, en las calles de terracería hay encharcamientos de aguas limpias y sucias, lo que genera lodo y complica a los peatones desplazarse de manera segura.

Por las afectaciones que esta situación genera a los habitantes, algunos de ellos tienen costales con arena dentro de sus sanitarios y salas para intentar frenar el paso del agua. También han depositado tierra con ayuda de palas, en los patios y al exterior de las casas, para intentar impedir que el agua pase al interior.

Alejo Valenzuela, uno de los afectados, explicó que se han interpuesto distintos folios ante el Oomapasc sin éxito, por lo que reiteró su llamado a la paramunicipal.

"Pedimos a los ciudadanos que se ven afectados todos que se pongan en nuestros zapatos, porque nosotros ya no podemos salir ni siquiera al patio ni a los baños, porque está una laguna adentro de las casas", dijo por su parte Elisa Campos.

Vecinos no descartar replicar esta medida o recurrir a otras, en caso de que sigan los problemas.