  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Septiembre Del 2025
Ciudad Obregón

Rescate Animal de Cajeme pide apoyo para salvar a canes

Hay una alta demanda y pocos apoyos, dio a conocer la asociación

Sep. 15, 2025
Pañales, alimento para cachorro y adultos, gasas, vendas, multivitamínicos, y equipamiento de limpieza son algunos materiales que la sociedad civil puede donar a la asociación civil Rescate Animal de Cajeme, con el objetivo de que pueda dar una mejor atención a los canes callejeros, pues la demanda ha rebasado los recursos con los que cuenta.

La rescatista Sandra Ortega recordó a la ciudadanía que esta asociación se encarga de atender tanto casos de perros y gatos que están en malas condiciones de salud por no tener un hogar o ser abandonados por sus familias, como aquellos en los que estos animales han sufrido maltrato físico, por lo que es importante contar en todo momento con los instrumentos y medicamentos necesarios, pero actualmente los apoyos que se reciben son escasos.

"Es muy abrumador estar batallando todos los días para sacar adelante las necesidades que tenemos. Nos encantaría solamente compartir las cosas bonitas de cómo viven felices tantos animales que alguna vez fueron tan maltratados y ahora están tranquilos y bien cuidados, pero la realidad es que necesitamos mucha ayuda. Solo me queda decir que, si está dentro de sus posibilidades hacer una donación, se los agradeceríamos mucho como siempre, para poder aligerar un poco la carga", mencionó por medio de un comunicado público.

En distintas ocasiones, la rescatista ha destacado que para salvar a los animales maltratados o que viven en las calles se requiere de una suma de esfuerzos entre las distintas partes que conforman la sociedad civil, por lo que reiteró su invitación a quien quiera aportar. Entre 3 y 4 reportes diarios recibe la asociación por maltrato de animales.

Javier Zepeda
