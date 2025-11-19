  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 19 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Registra Sonora 3 nuevas muertes por rickettsia

Los casos son en Agua Prieta, Cajeme y Navojoa: Secretaría de Salud Pública

Nov. 19, 2025
Registra Sonora 3 nuevas muertes por rickettsia

Durante la semana epidemiológica número 45 del presente año, se registraron 38 casos sospechosos de fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, de los cuales tres fueron confirmados, registrándose en consecuencia tres defunciones por esta causa, informó la Secretaría de Salud Pública mediante su informe epidemiológico.

Los tres nuevos fallecimientos se registraron en los municipios de Agua Prieta, Cajeme y Navojoa, uno en cada uno, señaló la dependencia estatal encargada de llevar la estadística de los padecimientos.

Menciona el informe que en lo que va de 2025, se han estudiado mil 24 casos sospechosos, de los cuales 119 fueron confirmados, y de ellos 45 fueron defunciones, redundando a la fecha en una letalidad del 38 por ciento.

La fiebre manchada por Rickettsia rickettsii es una enfermedad transmitida por garrapatas, y es la rickettsiosis de mayor importancia para la salud pública en México y Sonora, indica la fuente, y explica que a la misma semana epidemiológica del 2024 se acumulaban 881 casos estudiados, 162 de ellos confirmados; de estos, 59 fueron defunciones.

Esto significa que en el 2025 se registra un incremento del 16 por ciento en la notificación, una reducción del 27 por ciento en casos, una disminución del 24 por ciento en defunciones, así como un aumento del 7 por ciento en la letalidad.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Avanza constitución del Comité de Usuarios del PICO
Ciudad Obregón

Avanza constitución del Comité de Usuarios del PICO

Noviembre 19, 2025

Entre otras responsabilidades, reactivará el fideicomiso creado para administrar los recursos para el mantenimiento

Llevan a cabo el Foro de RSE número 12
Ciudad Obregón

Llevan a cabo el Foro de RSE número 12

Noviembre 19, 2025

Es un espacio para buscar soluciones a fin de mejorar el entorno de la comunidad donde se desarrollan las empresas

Entregan auxiliares auditivos en Cajeme
Ciudad Obregón

Entregan auxiliares auditivos en Cajeme

Noviembre 19, 2025

Por medio de DIF Cajeme, se beneficiaron más de 150 personas