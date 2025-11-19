Registra Sonora 3 nuevas muertes por rickettsia

Durante la semana epidemiológica número 45 del presente año, se registraron 38 casos sospechosos de fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, de los cuales tres fueron confirmados, registrándose en consecuencia tres defunciones por esta causa, informó la Secretaría de Salud Pública mediante su informe epidemiológico.

Los tres nuevos fallecimientos se registraron en los municipios de Agua Prieta, Cajeme y Navojoa, uno en cada uno, señaló la dependencia estatal encargada de llevar la estadística de los padecimientos.

Menciona el informe que en lo que va de 2025, se han estudiado mil 24 casos sospechosos, de los cuales 119 fueron confirmados, y de ellos 45 fueron defunciones, redundando a la fecha en una letalidad del 38 por ciento.

La fiebre manchada por Rickettsia rickettsii es una enfermedad transmitida por garrapatas, y es la rickettsiosis de mayor importancia para la salud pública en México y Sonora, indica la fuente, y explica que a la misma semana epidemiológica del 2024 se acumulaban 881 casos estudiados, 162 de ellos confirmados; de estos, 59 fueron defunciones.

Esto significa que en el 2025 se registra un incremento del 16 por ciento en la notificación, una reducción del 27 por ciento en casos, una disminución del 24 por ciento en defunciones, así como un aumento del 7 por ciento en la letalidad.