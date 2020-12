Reforzarán medidas contra el covid en iglesias

Entre las indicaciones se informó que se mantendrá un aforo no mayor al 30 por ciento, no se permitirá el ingreso a nióos menores de 10 aóos, en algunos templos se negará el acceso a quienes ya hayan recibido llamados de atención por no acatar los protocolos como la sana distancia y uso de cubrebocas.

Además, en la entrada a las parroquias se cuenta con un tapete de inocuidad, toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial.

La celebración de eclesiástica ha presentado cambios, como la entrega de la eucaristía y el saludo de paz, el cual ahora se representa con una reverencia y no un apretón de manos.

En el caso del Santuario de Guadalupe, el ingreso solo se permite por la entrada principal, mientras que la salida es por las puertas laterales, no máximo de cinco personas pueden sentarse en la misma banca, lugares que se encuentran alternados para mantener la sana distancia.

Aunque el boletín con las nuevas medidas que dio a conocer la Secretaría de Salud decía que, en semáforo naranja, durante sábado y domingo no se realizarán misas ni celebraciones o cultos religiosos, hasta el momento los templos no han sido notificados.