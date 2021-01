Recomiendan cuidar finanzas

"Entre tres meses y un año, pudiéramos abonar nuestras deudas mayores, tratar de liquidar con lo más que se pueda e iniciar a crear fondos de emergencia o ahorros y a largo no plazo quedarnos sin ninguna deuda mayor y no contraer nuevas deudas como autos de lujo, etcétera", detalló.

La empresaria mencionó que existen deudas buenas y malas, las que son positivas pueden ser pedir un préstamo para invertir en un negocio y generar ingresos económicos; la negativa es adquirir una tarjeta de crédito.

"No hacer mal uso de nuestras tarjetas de crédito, el no tener fondos de emergencia sería un error garrafal para este siguiente año, por los cambios que vienen, no llevar un control de gastos diarios sería un error y tratar de hacer un gasto innecesario", expresó.

Tania Armenta señaló que se deben controlar gastos, evitar gastos innecesarios, educarse financieramente, invertir en ahorros, generar utilidad, reinvertir en negocios, analizar las metas financieras constantemente, creación de la riqueza, eliminar deudas, estudiar nuevas fuentes de ingresos e invertir en activos.