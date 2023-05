Rechazan entrada de autos "chocolate"

Quienes se dedican a la introducción y comercialización de vehículos de procedencia extranjera, han venido abusando de decreto de regularización que, de buena fe, en 2021 emitiera el presidente Andrés Manuel López Obrador, estimó Efrén Rosas Leyva.

El presidente de la Asociación de Comerciantes en Autos Usados de Ciudad Obregón (Acauco) se lamentó de que continúe la introducción de este tipo de autos, por la permisividad de las autoridades federales en la frontera norte del país.

El decreto, dijo, buscaba beneficiar a los miles de poseedores de estas unidades que querían estar legales, con un documento que amparara su legal estancia en México y con ello, poder sacar placas, y una gran cantidad ya se benefició.

Sin embargo, y de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), a más de un año de haber iniciado con el proceso de legalización son más los autos ilegales aún en las calles que los que había en el país a la fecha de emisión del decreto, afirmó Rosas Leyva.

Y agregó que "es muy triste ver que, en internet, estas personas anuncien sus carros, diciendo que son americanos y están recién llegados, como un gancho para que el ciudadano que no está bien informado, los adquiera pensando que está comprando algo que pueda convertirse en un patrimonio familiar, cuando no lo es por no estar en condiciones de obtener una factura."

Expresó que originalmente se decía que había trabas para que un auto "chocolate" que ha sido emplacado mediante este decreto, no fuera vendido, sin embargo, se están comercializando con tan sólo un documento adquirido en una papelería, como lo es un traslado entre particulares; es decir, una simple cesión de derechos, lo que es lamentable.

Para concluir, consideró que afortunadamente, los ciudadanos se están dando cuenta que este proceso no es tan confiable, y de cada 10 personas interesadas en comprar un vehículo legalmente, lo hacen en un lote establecido, en el que se les entrega una factura con la cual pueden circular libremente por todo el país y el extranjero.

Advirtió el dirigente de Acauco, que la inscripción de un auto "chocolate" al Repuve no es en sí una importación, y tan cierto es esto que, quienes se dedican de manera formal al comercio de autos usados, no adquieren uno de los legalizados mediante este decreto, pues el documento emitido por esta instancia no es equivalente a una factura.