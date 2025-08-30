La lucha incansable de las Rastreadoras

Este sábado es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, una fecha que en Cajeme se conmemora desde el año 2019, cuando se realizó la primera manifestación pacífica.

Además de los homicidios, las desapariciones y privaciones ilegales de la libertad son de los delitos más recurrentes en la región.

De acuerdo con el sitio web Red Lupa, creado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C. (IMDHD), en 2025 han desaparecido 5096 personas en Sonora.

Las cifras, recopiladas del 1 de enero al 16 de mayo, indican que del total de personas extraviadas, el 84.71 por ciento son hombres, es decir, 4 mil 321. En cuanto a las mujeres, se registraron 770 casos, o 15.11 por ciento.

El Municipio en el que más se concentran las desapariciones es Hermosillo, con 1033; seguido por Cajeme, con 673; Nogales, con 582; Guaymas, con 385, y Caborca, con 294 desapariciones registradas.

LOS INICIOS DE RASTREADORAS DE CIUDAD OBREGÓN

A nivel local, el movimiento por los desaparecidos inició en 2018 con las primeras búsquedas en el Campo 30, donde se localizaron cerca de 50 osamentas en fosas clandestinas.

Durante esas jornadas, se formaron las pioneras en las búsquedas de campo en el Municipio, como Nora Alejandra Lira Muñoz, quien un 21 de mayo de 2019, junto a otras compañeras, dio nombre al colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, y ese mismo año, conmemoraron por primera vez el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición.

"Lo que nos mueve a buscarlos es el amor a ellos, la falta de iniciativa que tienen las autoridades para investigar qué pasó", mencionó Nora, quien por dos años buscó a su hija Fernanda.

A pesar de que cumplió su promesa, Lira Muñoz continuó al frente del grupo, para seguir ayudando a familiares de desaparecidos.

"Hemos regresado un poco de paz a las familias, por eso los invitamos a que se unan y pierdan el miedo, nosotros lo hemos hecho y no nos ha pasado nada, no nos metemos con nadie, no queremos problemas", expresó la líder de las Rastreadoras, quien recordó que han encontrado cerca de 500 fosas clandestinas.

"Aproximadamente, desde que comenzamos a trabajar a la fecha, hay cerca de mil desaparecidos aquí en Cajeme y sus alrededores" indicó Nora Lira, quien dijo que aún les queda mucho por hacer