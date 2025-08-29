Busca Summit convertir a empresarios locales en proveedores

Entre los principales propósitos del Summit Conecta Cajeme, que se llevará a cabo en Ciudad Obregón el 9 y 10 de septiembre, está el poder vincular a los empresarios locales micro, pequeños y medianos con grandes empresas, para que se conviertan en sus proveedores, con lo que se genere derrama económica, así como el flujo de circulante en la localidad y la región sur de Sonora, manifestó Alejandro Hernández Zazueta.

El director del Centro Empresarial de Ciudad Obregón mencionó que, con ello, se conseguiría que las grandes empresas globales consuman lo que se produce en la región, con lo que se obtendría crecimiento y desarrollo, tan necesario para los empresarios de la localidad; a la par se debe seguir promoviendo la llegada de más empresas de gran nivel.

Recordó que, en el panel empresarial a desarrollarse el segundo día del Summit, estarán presentes empresarios de cuatro municipios, como Arturo Fernández Díaz González, de Grupo Gemso proveniente de Hermosillo; Félix Tonella Luken de Maquilas Tetakawi en Guaymas-Empalme; Carlos Peral de empresas Carrusel de Navojoa y Luis Luna, CEO de Grupo Tufesa, de Cajeme.

Por su parte, Leslie Wilson de Link Work Enlace Empresarial mencionó que, como parte de la idea de que se establezcan contactos en el evento, los empresarios asistentes tendrán oportunidad de cinco minutos con representantes de cada una de las grandes empresas presentes, con posibilidad e convertirse en sus proveedores, además de un networking virtual gratuito al que podrán acceder mediante los códigos QR que estarán impresos en varios lugares en el encuentro, que tendrá lugar en el salón de eventos Arcángeles al norte de la ciudad.

Finalmente, comentó que después del último panel, podrán los asistentes platicar de manera informal con los empresarios, en el meet ang greet que se llevará a cabo en el lugar.

Para finalizar, informaron que, aunque están casi completos en cuanto a colocación de espacios aún quedan algunos, tanto en stands como para quienes deseen asistir, y los interesados pueden adquirir sus gafetes en los organismos empresariales participantes como son la Canaco, Canacintra, Centro Empresarial, OCV o en las instalaciones de Land Work Business Center y para más información pueden acceder a través de la página oficial del evento.