Quieren mejoras en transporte urbano

La llegada de nuevos inversionistas al sistema del transporte urbano en Cajeme, ayudará a mejorar el servicio y las condiciones laborales de los operadores, afirmó el secretario general de la CTM en Cajeme, Luis Acosta Cárdenas, luego que se anunciara que el Gobierno del Estado analiza la posibilidad de otorgar una concesión a la empresa Tufesa.

El dirigente de la organización obrera explicó que en Cajeme se encuentran circulando alrededor de 140 unidades y se necesitan entre 200 a 230 camiones para brindar un buen servicio y que las rutas que se tienen abandonadas estén cubiertas, por lo que la llegada de nuevos inversionistas ayudaría a resolver este problema.

"Aunque sean camiones no nuevos, nada más en buenas condiciones, serviría de mucho para la frecuencia de paso que debe de haber en todas las líneas. Si no están nuevos de perdida que no estén tan deteriorados, como los que están funcionando en la actualidad", abundó.

Acosta Cárdenas dijo que, ya se tuvo una reunión con el titular del Instituto de Movilidad y Transporte, Carlos Sosa, quien les informó que buscarían nuevos inversionistas, lo cual el Sindicato del Transporte de Pasajeros, consideró positivo.

"Nosotros no sabíamos que era la empresa Tufesa, pero sí es así, yo creo que cualquier inversionista que tenga la capacidad para meter camiones es bienvenido", señaló.

Los pasajeros han denunciado esperas de más de una hora en algunos casos debido a la falta de camiones, por lo que la llegada de nuevas inversiones ayudaría a resolver el problema