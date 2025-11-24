  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 24 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Quieren jornada 40 horas: apareció una pinta en monumento de Álvaro Obregón

La mañana de este lunes apareció la pinta en el monumento a Álvaro Obregón frente al Palacio Municipal

Nov. 24, 2025
Los manifestantes dejaron las consignas que amanecieron frente al palacio municipal la mañana de este lunes
Los manifestantes dejaron las consignas que amanecieron frente al palacio municipal la mañana de este lunes

40 horas ya” dice una consigna rotulada con spray en el monumento a Álvaro Obregón frente al Palacio Municipal, siguiendo a las manifestaciones de este domingo en la Ciudad de México en la que se exigía que se legisle y apruebe la reducción a la jornada laboral sin gradualidades.

¿Qué exigen las manifestaciones en la Ciudad de México?

Este lunes por la mañana apareció con letra roja la consigna frente al palacio municipal, en la que se exige la reducción de la jornada laboral de 48 horas que se tiene actualmente a 40 horas.

Esto se da en el marco de manifestaciones que se tuvieron el fin de semana en la capital del país, en la que exigieron la aprobación de la reducción a la jornada laboral tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República.

Los manifestantes argumentan que la reducción a la jornada es una deuda histórica que se tiene con la clase trabajadora, luego que esta permitiría que los trabajadores tengan más tiempo de esparcimiento para descansar y estar con sus familias.

imagen-cuerpo

¿Cuál es la respuesta oficial ante las consignas en el monumento?

A lo largo de este año organizaciones de trabajadores, sindicatos, empresarios y legisladores se han reunido en mesas de trabajo para analizar el tema y ver el impacto que tendría.

Con respecto a las consignas que se dejaron con spray en el monumento que es un inmueble municipal, Contraloría señaló que le dará seguimiento y se retirará, ya que cumplió con su propósito de manifestar una exigencia.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Crédito de 50 MDP es para garantizar operatividad del municipio en Cajeme
Ciudad Obregón

Crédito de 50 MDP es para garantizar operatividad del municipio en Cajeme

Noviembre 24, 2025

Los detractores de este crédito lo critican motivados por fines político electorales afirma el acalde

Unison en Cajeme apuesta por la prevención de enfermedades
Ciudad Obregón

Unison en Cajeme apuesta por la prevención de enfermedades

Noviembre 23, 2025

Los estudiantes y personal de la universidad participaron en la campaña de vacunación preventiva

Cecati 94 hace vinculación con instituciones en Obregón
Ciudad Obregón

Cecati 94 hace vinculación con instituciones en Obregón

Noviembre 23, 2025

Se realizaron los convenios con diferentes instituciones que se encuentran en la localidad