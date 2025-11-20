Proponen taxistas ruta de ingreso al Centro de Obregón: van por orden en esa zona

Taxistas de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies) propusieron a las autoridades municipales la creación de una ruta de ingreso al centro de Obregón para evitar congestionamientos durante las fechas de mayor afluencia, informó el Delegado del Transporte de ese organismo en Sonora, Adolfo Arias Castillo.

El representante del gremio detalló que esta semana se reunieron con autoridades municipales para solicitar una ruta de ingreso al centro por el Callejón Colombia de sur a norte y hacer un recorrido hasta llegar a la calle Zaragoza y 5 de febrero.

"Lo que se tocó el tema fue, que se nos brindara el apoyo necesario para que nos brindaran el acceso por el Callejón Colombia para salir por la calle Galeana y 5 de febrero, para dar vuelta en este espacio, donde estamos brindando el servicio de los taxis ruleteros".

AUMENTA AFLUENCIA DE PERSONAS EN EL CENTRO

Con esta ruta de ingreso se busca que haya más orden en el primer cuadro de la ciudad durante las fechas de mayor afluencia en diciembre, lo que le facilitaría el trabajo tanto a los taxistas como a las autoridades de tránsito municipal.

"Cuando se acercan estas fechas, hay más congestionamiento de tráfico vehicular y también del peatón, de las personas que venimos al centro de la ciudad a realizar sus diferentes compras y no queremos ser parte del problema en el sentido de que estemos estorbando, queremos facilitar el trabajo para las personas, facilitar la movilidad de los clientes, de los pasajeros para que todo fluya bien".

En caso que los operadores de los taxis hagan caso omiso de los reglamentos de tránsito y los acuerdos a los que se lleguen, serán acreedores a una sanción, por lo que se reforzará que se cuide el orden al trabajar.