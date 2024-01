Promueven la donación de células madre en Itson; "De 200 personas que se registran solo una es compatible"

La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Sonora (Unison) y la fundación Be The Match México, emprendieron la campaña "Héroe Hasta la Médula, debido a que el 70 por ciento de los pacientes con enfermedades sanguíneas como leucemia o linfoma, no logran encontrar un donador compatible.

El evento se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) con el objetivo de crear conciencia sobre la donación altruista de células madre entre los universitarios.

La Oficial Local de Salud Pública de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Unison, María Angélica Juárez Guerra, explicó que el índice de compatibilidad de donantes es muy bajo, de ahí la importancia de crear conciencia para que sean más las personas que se acerquen y aumentar con ello la posibilidad de salvar vidas.

"El objetivo de esta campaña que es Hasta la Médula, es fomentar la importancia de la donación de médula ósea para poder ayudar a personas con enfermedades como linfoma, leucemia y también explicarles el por qué de la importancia, ya que de 200 personas que se registran sólo una es compatible", expresó.

Lo que se busca es registrar la mayor cantidad de donadores posibles, destacó la Coordinadora de Vinculación Social de Be The Match México, Mayela Alcocer Anaya, y ya se llevó la actividad a la Unison, a donde se han acercado los estudiantes interesados a registrarse.

"La actividad tiene la intención de sumar la mayor cantidad de donadores de células madre para pacientes en espera de un trasplante, estamos invitándoles a que se registren como posibles donadores para estos pacientes", sostuvo.

Entre los requisitos para ser un donante se encuentran el tener entre 18 y 40 años de edad, no tener enfermedades autoinmunes, así como crónico degenerativas multisistémicas, no tener enfermedades infecciosas como Hepatitis o VIH, no haber recibido trasplante de algún órgano, ni haber tenido cáncer o recibido quimioterapia en los últimos 10 años, tampoco pueden haber tenido un accidente cerebro vascular ni cirugía cerebral.

"Son requisitos muy generales que cualquier estudiante los cumple, es muy rara la persona que no los cumple, por ello es que las universidades son una oportunidad muy grande para la fundación de compartir el mensaje y de que se sumen más personas a la causa", mencionó.

En la campaña que inició ayer miércoles y concluirá mañana viernes, se explica el procedimiento de donación, además que se toma una muestra de saliva para llenar la base de datos y, si encuentran a algún paciente que sea compatible con ellos, se les contacta.

Cabe señalar que este viernes se tendrá el stand de la campaña en el Campus Nainari del Itson en el que se continuará exponiendo información de las 08:00 a las 15:00 horas.