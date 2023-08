Promueve Ebrard igualdad de género

El aspirante a encabezar la defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard Casaubón, llevó a cabo en Sonora un foro acerca del Programa para jefas de familia denominado Pasaporte Violeta, y dentro del mismo, inauguró en Ciudad Obregón la primera Casa Violeta del país, como parte del programa que busca erradicar la violencia de género en México.

El programa consta de un apoyo económico de tres mil pesos mensuales, la ampliación de los centros de desarrollo para menores, centros para cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad, además de dar prioridad a las mujeres en trámites y servicios de Gobierno.

También, dijo, el respaldo a mujeres víctimas de violencia de género, acceso a transporte público seguro y la expansión de las casas violeta en cada barrio donde ya se haya erradicado la violencia.

Igualmente, contempla el acceso a servicios dignos de salud, apoyo psicológico y emocional, becas y apoyos para proyectos propuestos por mujeres a través del Fondo Ellas, que fue propuesto por México y creado en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas.

Desarrollo de Sonora y seguridad

Previamente, en conferencia de prensa con medios sonorenses, Marcelo Ebrard señaló que en su proyecto existen planes para abatir la pobreza en la Entidad y evitar que los ciudadanos ingresen al narcotráfico por necesidad económica.

Mencionó que un proyecto importante de la cuarta transformación es el que busca darle un nuevo auge al Puerto de Guaymas y la conexión de carreteras hacia el norte del país.

“Eso puede cambiar todo el sur del Estado, esa inversión, y hay que apoyarlo. Pero yo sería más optimista. Vería que las posibilidades que tiene el Estado hoy son muy grandes”, comentó.

También habló de su Plan Ángel, para reducir la violencia y pacificar al país y el Estado, en el que contempla equipar con mejor tecnología a la Guardia Nacional, evitar la entrada de armas por la frontera de Nogales, aumentar las capacidades de investigación de las fiscalías y reformar el Poder Judicial.

Encuesta democrática

Reconoció el aspirante la disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que haya una encuesta y la gente opine para definir a quien será el responsable de la continuación de la transformación.

Lo más importante, dijo, es lo que la gente ponga en la boleta que tendrá a su alcance durante la encuesta, que se llevará a cabo entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, y sólo por eso vale la pena el ejercicio.

Marcelo recordó que ya fue sucesor de Andrés Manuel como jefe de Gobierno y, señaló: “Creo que soy el único sucesor en México que ha sido llamado de vuelta, en este caso a la Cancillería. Es muy inusual, porque normalmente el sucesor y el antecesor terminan mal en su relación política”.

“En el caso de nosotros no ocurrió eso”, expuso. “Y no ocurrió porque actué con decencia y respeto a lo que me había yo comprometido, en vez de ser un oportunista, que nunca he sido”.