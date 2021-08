Proliferan los mosquitos

Y es que al ser un lugar de mucha vegetación, hace un buen hábitat para varios tipos de insectos, incluyendo los que son dañinos para el ser humano como el antes descrito.

María Encinas, quien radica en el centro de Cócorit, mencionó que aunque hizo limpieza de descacharre, en su hogar sigue muy presente el mosco, al grado de no poder hacer sus actividades diarias.

"Es demasiado el número de moscos, no puedes estar en un lugar de la casa sin que recibas decenas de picaduras y me da miedo que me vaya a dar dengue", expresó.

Ángel Figueroa, de la colonia "Bombita", recordó que antes pasaba regularmente el carro fumigador, pero ahora que más lo necesitan, no cuentan con el servicio.

"Cada que pasaba el carro, la gente corría a abrir las ventanas de su casa para que el humo entrara y no hubiera tanto mosco, pero ahorita es cuando más se requiere que manden el servicio", comentó.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro, Antonio Alvídrez Labrado, ha explicado que el servicio de fumigación reduce significativamente al mosco adulto, mientras que las larvas del mismo son contabilizadas a través de ovitrampas, (artefactos que ayudan a medir el número de lavas).