Primero de Mayo. Don Benigno, deseaba desfilar como cada año, pero triste, se quedó con las ganas

Con nostalgia, don Benigno Valenzuela observó los contingentes de trabajadores que, como cada año, el Primero de Mayo marcharon como parte del desfile por el Día del Trabajo, pero ya no pudo participar, por ser recién pensionado en Cajeme.

Casi con lágrimas en los ojos, platicó que llegó temprano a la confluencia de las calles No Reelección y Madero en la colonia Benito Juárez, al poniente de Ciudad Obregón y aunque intentó sumarse a los contingentes, le dijeron que no había camiseta para él, por lo que tuvo que limitarse con observar el arranque de los grupos de trabajadores, para posteriormente retirarse del lugar.

Don Benigno narró que todos los años, desde el 2004, cada 1 de mayo acudió a ese sitio para iniciar la marcha junto con sus compañeros de trabajo, donde se desempeñaba como barrendero de las calles y banquetas del centro de Ciudad Obregón, pero tiene apenas un mes que se pensionó “por viejez”.

Incluso, el adulto mayor buscaba con la vista a algunos de quienes había laborado con él en el tiempo que prestó sus servicios, pero no encontró a ninguno, retirándose del lugar.

“Fueron muchos años los que desfilé, y este año no me quisieron dar camiseta porque me acabo de pensionar y todavía no me he integrado a la Asociación de pensionados y Jubilados del Ayuntamiento, aunque ya anda en eso", expresó.

Fiel a su nombre, Don Benigno consideró la labor que desarrolló durante la última etapa de su vida laboral como "muy bonita" pues era a favor de la comunidad cajemense y donde cumplía un riguroso horario de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Cabe señalar que durante el pasado 1 de mayo, el contingente del Sutsac del Ayuntamiento de Cajeme, fue el que encabezó el desfile quienes portaron camisetas color guinda.