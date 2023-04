Prestadores de servicios esperan, ahora sí, reponerse en esta Semana Santa

Moisés Corrales Ruiz, director de la OCV local, mencionó que, después de los dos años de pandemia, en los que se suspendieron la mayor parte de actividades masivas, al reanudarse éstas en 2022 se logró solo el 50 por ciento de reactivación, por lo que se espera que este año estén al 100 por ciento.

Para la semana entrante, añadió, ya están programados dos eventos religiosos, que son convenciones de la Iglesia de Dios Evangelio Completo y de los Testigos de Jehová, donde en la primera se espera una asistencia de ocho mil personas y en la segunda alrededor de cinco mil asistentes.

Para ambos eventos que se llevarán a cabo en escenarios al aire libre de la localidad, dijo, ya están hechas las reservaciones en hoteles de Ciudad Obregón.

"Como muchas personas de la localidad salen durante estas fechas, esto se compensa con las que vienen a este tipo de actividades y las que acuden a visitar a sus familiares en Cajeme", afirmó.

Además, Moisés Corrales destacó las actividades relativas a la Semana Santa en Cócorit, en la que esperan 60 mil visitantes, de los cuales el 90 por ciento son locales.

Aunado a los paseos hacia la Presa Álvaro Obregón, donde se estima una cantidad de paseantes similar.

En cuanto a las personas que suelen salir a las playas de la región durante la Semana Santa, apuntó que si bien el municipio no cuenta con playas, la OCV emite recomendaciones a los viajeros que salen, en el sentido de respetar los límites de velocidad, guardar la distancia, respetar los señalamientos de tránsito, no tomar bebidas alcohólicas mientras maneja y no arrojar basura en los lugares de recreo.

Actividades con las que se beneficia el sector hotelero, restaurantero, líneas aéreas, empresas de transporte, taxis formales y de plataforma, además del comercio en general.