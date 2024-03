Presentan libro "Crónicas del periodismo en Cajeme"

El cierre de las actividades de la Fiesta de los Libros que se llevó a cabo en la Comisaría de Esperanza, se realizó la presentación del libro "Crónicas del periodismo en Cajeme", 30 años y más contando historias.

La presentación tuvo lugar en el escenario de la plaza Miguel Hidalgo, fue protagonizada por los cinco autores que se encargaron de escribir una crónica narrativa, Javier Saucedo, Alejando Jiménez, Claudia Pérez, Dulce María Juárez, Arturo Campos y José María Cerecer.

El periodista Javier Saucedo fungió como moderador, quien primeramente explicó cómo se inició el proyecto de escribir esta interesante compilación.

"La idea nació de reunir a periodistas con trayectoria en Cajeme y que contaran su historia desde que comenzó su labor, teniendo como característica que han permanecido por más de 20 o 30 años en la labor periodística", informó el comunicador.

Fue un trabajo de aproximadamente un año en el que cada uno de los autores invitados se dio a la tarea de hacer sus escritos y hoy en día se hizo realidad ver el primer tomo, comentó Saucedo.

DESIGUALDAD LABORAL

La autora Claudia Guadalupe Pérez, expresa en su crónica sobre la situación en la que pocas mujeres tenían cabida o nula posibilidad de conseguir puestos directivos con igualdad de oportunidades y con amplios techos de cristal de por medio.

"Decidí de la desigualdad que me tocó vivir y que le ha tocado vivir a muchas mujeres, porque es una manera de hacer público lo que de una manera en la redacción se vive en silencio y lo que no se nombra no existe", comentó la autora.

"Muchas mujeres que somos parte del periodismo, fuimos víctimas de acoso laboral, acoso sexual, de una desigualdad en el salario y que desgraciadamente muchísimas pensábamos que era natural vivir eso y que me tenía que aguantar si era periodista", agregó.

La comunicóloga cajemense manifestó que espera que el texto que ella plasmó sirva para crear conciencia, para visualizar lo que se está viviendo y que no nomás sucede dentro de la redacción, sino en muchos ámbitos de la vida diaria.

Por su parte, Dulce María Juárez comparte en su escrito lo que aprendió a cómo conseguir la primicia y contar con veracidad la información. Era en la que aprendió a trabajar sin redes sociales, sin dispositivos móviles.

EL INICIO DE SUS TRAYECTORIAS

Arturo Campos, a través de su hijo, se puede conocer su experiencia tras la pantalla chica, donde a diario aportaba información para los noticieros que se transmitían en la televisora.

Otro de los autores, Alejandro Jiménez Espindola, en sus recuerdos compartió que su carrera la inició después de que en su infancia sus papás le dieron como regalo un micrófono de juguete, que más tarde se convertiría en su herramienta de trabajo.

José María Cerecer, quien se desempeñó como locutor por más de 40 años, cuenta en sus historias que al principio le daba miedo el micrófono, pero una vez que lo tomó, ya no lo volvió a soltar, haciendo un sinfín de entrevistas a importantes personalidades.

Recordó aquella ocasión cuando entrevistó a Ernesto Zedillo, así como varios gobernadores, candidatos a puestos gubernamentales entre otros.

"Fui el primer reportero radiofónico de la localidad, la gente me decía en la calle que lo hacía muy bien y eso fue lo que me animaba a seguir con la carrera en la locución", comentó.

Por último, Javier Saucedo relata sobre sus 34 años de trayectoria en el mundo de la comunicación, que comentó que cada uno ha sido como una escuela.

"En una ocasión fui a tocar puertas a una radio y me dijeron que mi voz no servía, a pesar de eso, me llegaron un sinfín de oportunidades", mencionó.

Una vez que cada uno de los autores tuvo participación compartiendo un poco de lo que ellos plasmaron en "Crónicas del periodismo en Cajeme" informaron que por el momento se puede adquirir de manera digital, pero a manera de solicitud se podrá conseguir un ejemplar físico.