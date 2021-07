Preocupa brote de covid en Seguridad Pública

"No se está respetando nuestro derecho a la salud, no se cuenta con las medidas de seguridad, hay cursos que deberían haber quedado sin efecto, no se cuenta con las medidas de seguridad, uno de los compañeros estuvo llevando los cursos y ahorita hay 21 compañeros en cuarentena y 7 confirmados".

Es un abuso, consideró, pues las actividades que aglomeran a los elementos se siguen realizando, tal es el caso de los policías de nuevo ingreso que se reúnen por las mañanas para saludar al capitán Tarango.

Mencionó que van a pedir que se suspendan las actividades que representan un riesgo de contagio, pues es imposible saber quién tiene o no la enfermedad sin hacerse la prueba.

Agregó que desde el inicio de la pandemia se han expuesto al virus, siendo ellos quienes deben adquirir los cubrebocas e incluso gel antibacterial para portar durante sus jornadas.