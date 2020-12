¡Póngase trucha!: advierten fraude en empleo en internet

Fernanda Solís expuso que hace alrededor de un mes fue a la oficina a unas pláticas informativas, en la que al final le dijeron que tenía que pagar alrededor de 750 pesos para poder entregar los documentos.

“Ya no di el dinero, no me pareció confiable, aparte quienes trabajan ahí son unos adolescentes que creo que ni idea tienen de lo que hacen. Hablé con una amiga que se fue a Canadá, pero ella metió papeles directamente en la Secretaría del Trabajo y me dijo que muchas veces estas empresas hacen fraude”.

José Manuel Acosta, fundador de Sonora Cibersegura, señaló que en redes sociales se han identificado diversas “empresas” que ofrecen empleos, tal es el caso de la página www.ideas-emprendedoras.com que publica ofertas de instituciones como el IMSS, sin embargo, redireccionan a otras páginas en las que se roban datos personales.

Además, en los grupos de Facebook, se anuncian trabajos de Mystery Shopper o contestando encuestas, para lo que piden datos personales e incluso información escaneada.

“El llamado es no confiar en todo lo que ven en Internet y redes sociales, a verificar que las empresas sean confiables y estén registradas ante el SAT, a que no entreguen documentación ni dinero por este tipo de servicios”, agregó.