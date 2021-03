Policías siempre sí tendrán su bono

La compensación de 2 mil pesos que no llegó esta quincena a los policías municipales no será retirada, sino que, al no aprobarse aún el presupuesto 2021, fue postergada, informó el capitán Cándido Tarango Vázquez.

El secretario de Seguridad Pública Municipal de Cajeme señaló que no se retirará el bono, por lo que los elementos pueden trabajar tranquilos, ya que este pago que no se efectuó les será compensado.