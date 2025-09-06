Casa Ley festeja 71 años con clientes en Plaza Ley Obregón

La sucursal de Plaza Ley Obregón se llenó de ambiente festivo este sábado con motivo del 71 aniversario de Casa Ley, que ofreció a sus clientes un pastel de vainilla de 12 metros como parte de la celebración.

Desde temprana hora, familias enteras acudieron a la tienda para ser parte del festejo, donde además de la tradicional repartición del pastel, pudieron participar en actividades de convivencia, degustar carnes frías, refrescos y conocer las promociones especiales que la cadena preparó para la ocasión.

El gerente de la sucursal, Luis Torres, destacó que el compromiso de Casa Ley con sus clientes sigue vigente tras más de siete décadas de servicio. "Nuestra misión siempre ha sido brindar más cosas a mejores precios, y este aniversario lo celebramos agradeciendo la lealtad de quienes nos han acompañado a lo largo de todos estos años", expresó.

Como parte de la conmemoración, se activaron descuentos en todas las áreas, desde abarrotes, frutas y verduras hasta carnes y salchichonería. Las promociones se mantendrán durante septiembre y octubre, con variaciones semanales que buscan apoyar la economía familiar.

SIETE DÉCADAS

Casa Ley tiene sus raíces en 1954, cuando el comerciante de origen chino Juan Ley Fong fundó en Culiacán, Sinaloa, un pequeño establecimiento que con el tiempo se convirtió en la base de lo que hoy es una de las cadenas de autoservicio más importantes del noroeste del país.

Gracias al esfuerzo de la familia Ley y a una sólida ética de trabajo, la empresa ha crecido hasta consolidar su presencia en varias entidades de México.

Cada aniversario, sus sucursales realizan actividades similares, reforzando el vínculo con sus comunidades a través de celebraciones y promociones que reconocen la fidelidad de sus clientes.