Plan de Justicia Yaqui sigue avanzando

"Yo quisiera en términos generales, comentarles que este gran programa importante no nace con un proyecto específico, en tanto no tengamos un presupuesto asignado no podemos cumplir con todo lo que pudiéramos cumplir", expuso.

El funcionario federal admitió que no cuentan con los recursos necesarios para arrancar con los proyectos necesarios que requiere la tribu y que por lo pronto proyectan la entrega de módulos de maquinaria para la actividad agropecuaria.

"No estamos ocultando recursos, ni tampoco regateando, lo que está en la medida disponible, lo vamos acomodando en los programas", resaltó.

Además, Villalobos Arámbula planteó a las autoridades tradicionales elegir al cuerpo técnico yaqui para después ponerlos a laborar en los proyectos actuales y los destinados para el próximo año.

Adelfo Regino Montes, director general del INPI, informó que para la causa están aportando siete millones de pesos para cultivos de granos básicos, establecimiento de praderas de zacate, adquisición de equipo forrajero, regularización de hatos ganaderos, producción y acopio de carbón y el equipamiento así como acondicionamiento de cuarto frío de la cooperativa pesquera.