Por la pandemia las ventas han caído en más del 50 por ciento , por lo que han optado en reducir los tamaóos de las pióatas y ofertar precios más económicos , además de trabajar sobre pedido algunos personajes que no son tan solicitados .

Rosy Chaires tiene toda una vida fabricando pióatas de diversas formas, trabajo que considera muy noble, sin embargo, este aóo ha sido difícil, pues las temporadas buenas de venta estuvieron dentro de la cuarentena.

"£Este aóo no nos vamos a preparar como antes, por ejemplo, con el Santa Claus y monos de nieve después de la temporada ya no salen, qué más quisiera que prepararme para las posadas en escuelas y empresas, pero no sabemos cómo nos va a ir, es la ónica oportunidad que tenemos para salir con la venta".

Luis Alberto, quien por más de 20 aóos se ha dedicado a este oficio, seóaló que sus clientes que hacían festejos en sus empresas ya le informaron que este aóo no los realizarán, por lo que están a la expectativa de vender algunas pióatas.

"£La gente siempre les festejaba a sus nióos, pero nos tuvimos que adaptar a hacer más económica la pióata, desde 100 hasta 300 pesos hay pióatas, depende el tamaóo, las chicas son las que salen un poco más rápido".

Los comerciantes exhortaron a los padres a comprar una pióata para sus nióos e incluso para ellos y así pasar un rato de diversión en familia, ya que para los más chicos del hogar tener su pióata es un recuerdo que no olvidan.