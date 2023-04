Pintas y consignas en Palacio Municipal de Cajeme deben retirarse: ciudadanos

El Presidente Municipal expresó que dejaría las pintas durante el mes de marzo para que el mensaje pudiera llegar al resto de la población

A- A A+

Es el recuerdo de la marcha del 8 de Marzo que diversos colectivos se encargaron de colocar en exigencia de una vida libre de violencia para las personas del sexo femenino.

Y aunque el Presidente Municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dijo que estos mensajes permanecerán en el lugar, ciudadanos y visitantes coincidieron en que la imagen del edificio gubernamental se ve afectada.

"La libre expresión está a todo lo que da, pero para mí no es una manera de expresarse, porque están exigiendo respeto, el cual no se pide vandalizando", expresó Karla Bejarano.

"No me quiero ver machista, pero no se ve realmente lo que quieren inculcar o lo que realmente quieren dar a conocer", dijo Brainer Gustavo Sánchez Wilson.

"Se ve muy feo eso, faltan muchas 'pilas' aquí, para que luzca lo que es el Palacio, para que dé una buena imagen", dijo una ciudadana del Fraccionamiento Los Ángeles.

"Debe haber conciencia en la gente, no ganan nada con hacer vandalismo en un edificio de Gobierno, no se gana nada", comentó José Luis Moreno, visitante de Puerto Vallarta.

Cabe señalar que el Día de la Mujer, Lamarque Cano expresó que respetaría las pintas y permitiría que estas continuarán durante el resto del mes de marzo como una forma de que su mensaje pudiera llegar al resto de la población,