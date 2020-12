Pierde el Ostimuri 3 mdp en 2020

"Hemos dejado de percibir casi 3 millones de pesos en boletaje. Ha sido un año difícil; desde el 15 de marzo no tenemos actividades y hemos perdido las temporadas altas, como Semana Santa, Día del Niño y ahora el periodo vacacional de Navidad, el verano, pero no somos la única dependencia que dejamos de percibir", comentó.

Noticia Relacionada Agarran de casa puente peatonal

Durante estos meses en los que no se han tenido labores, y que han tenido que seguir trabajando los empleados, con el fin de no liquidarlos y dañarlos, se le ha dado una "mano de tigre" al área de juegos, destacó, y en el posible pronto regreso estará en perfectas condiciones para recibir a chicos y grandes.

"Se le siguió pagando al 100% a todo el personal, aunque hay personal de licencia, son personas en riesgo, en vulnerabilidad por su edad, por enfermedades crónicas", mencionó.

La limpieza en el parque se ha mantenido de manera constante y se tiene ahora un aumento del 80% en el mantenimiento de los juegos, añadió, y para su regreso se abrirá con nuevas sorpresas, como un área para personas con discapacidad.

"Aún seguimos buscando empresas que nos puedan patrocinar, no hemos dejado de trabajar, es cuando más hemos trabajado porque más nos hemos dedicado al mantenimiento, cosas que si hubiéramos estado abiertos al público no hubiéramos podido hacer, porque para arreglar un juego lo tienes que desarmar, tienes que dejarlo sin operar, y con el cliente a un lado no se puede", subrayó.

Aún no se cuenta con una fecha para el posible regreso a operaciones, destacó, pero cuando lo hagan se hará con los brazos abiertos.