Piden vecinos atención urgente a fugas de agua en Urbi Villas del Real

Un llamado hacen vecinos de la colonia Urbi Villa del Real al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para que tome acciones en las calles Córdova y Casa Blanca lo antes posible, esto debido a las fugas de aguas residuales que prevalecen en la zona.

A decir de algunos vecinos inconformes, el problema lleva meses, por lo que las calles se encuentran inundadas a causa del agua sucia, lo que complica el paso de los vehículos y peatones.

Ante esta situación, residentes colocaron un letrero en el que se lee “prohibido pescar”; los fétidos olores causan conflicto a las familias, quienes temen un posible foco de infección, además de que la problemática da una mala imagen a la colonia.

Por otro lado, la presencia de las fugas de agua agravan el mal estado en el que se encuentran las vialidades en mención, pues el pavimento se ha deteriorado, de manera que se pueden ver distintos baches que causan complicaciones de movilidad vehicular.

En una alcantarilla que se encuentra abierta fue colocada una llanta, con el objetivo de que las personas que circulan por la zona vean el riesgo y se las arreglen para evadirla, pues de lo contrario podría registrarse algún accidente.

Cabe señalar que el Oomapas de Cajeme ha informado en distintas ocasiones que siguen los trabajos para dar fin a las fugas de agua en las distintas colonias.

Este año llegó un crédito de 100 millones de pesos para poner en marcha obras que ayuden a mitigar las fugas.