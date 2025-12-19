  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 19 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Continúa regularización de portones en fraccionamientos de Cajeme

Se ha avanzado en un 80 por ciento, informó la Dirección de Asuntos de Gobierno de Cajeme

Dic. 19, 2025
Continúa regularización de portones en fraccionamientos de Cajeme

En distintos fraccionamientos de la zona poniente de Ciudad Obregón sigue la regularización de portones eléctricos por inconsistencias, proceso que inició a finales del año pasado; el avance es de aproximadamente el 80 por ciento, informó el titular Carlos Cuen Miramontes.

En su momento, se hicieron más de 8 reportes relacionados portones ilegales, recordó a ciudadanía. Poco a poco, los vecinos de los distintos fraccionamientos se acercaron de manera paulatina al Palacio Municipal, para tomar las medidas necesarias y hasta el momento no ha sido necesario que algún portón sea retirado.

“Se han estado regulando, muchos vecinos se acercaron, hicieron lo conducente en el área correspondiente, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano de Cajeme, y ahorita hemos estado muy pendientes de las denuncias que se presentan en el Palacio Municipal, además de que la Secretaría de Desarrollo Urbano lleva a cabo inspecciones constantemente”, dio a conocer Cuen Miramontes.

Agregó que se hicieron nuevas reformas al Reglamento de Desarrollo Urbano, entre ellas que los portones de este tipo se tienen que consolidar a través de una sociedad, por lo que se trabaja con las partes involucradas, de manera que haya una regularización.

Algunos de los fraccionamientos en los que se ha trabajado son Montecarlo y Casa Blanca, entre otros de la zona poniente de Ciudad Obregón.

El director de Asuntos de Gobierno dijo que seguirá trabajándose en este asunto, hasta que se regularice el 100 por ciento de los portones.

Se les exige a los vecinos que alguien vigile los portones para que corporaciones de emergencia puedan entrar ante alguna situación que lo amerite.

 

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Padre Jaime Irwin Tona celebra 60 años de sacerdocio; un ejemplo de entrega, fe y amor a la Iglesia
Ciudad Obregón

Padre Jaime Irwin Tona celebra 60 años de sacerdocio; un ejemplo de entrega, fe y amor a la Iglesia

Diciembre 18, 2025

El presbítero fue el encargado de la construcción de la Parroquia de Guadalupe en Valle Verde y actualmente es capellán en Asilo San Vicente

Estudiantes de BTED Obregón promueven inclusión y salud mental a través del deporte
Ciudad Obregón

Estudiantes de BTED Obregón promueven inclusión y salud mental a través del deporte

Diciembre 18, 2025

Este día clausuraron semestre con la presentación de sus trabajos transversales en una Feria de Proyectos

Multas por escandalizar a altas horas de la noche pueden ser de hasta 11 mil pesos
Ciudad Obregón

Multas por escandalizar a altas horas de la noche pueden ser de hasta 11 mil pesos

Diciembre 18, 2025

Invita la Dirección de Asuntos de Gobierno a moderarse en esta temporada de fiestas