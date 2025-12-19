Continúa regularización de portones en fraccionamientos de Cajeme

En distintos fraccionamientos de la zona poniente de Ciudad Obregón sigue la regularización de portones eléctricos por inconsistencias, proceso que inició a finales del año pasado; el avance es de aproximadamente el 80 por ciento, informó el titular Carlos Cuen Miramontes.

En su momento, se hicieron más de 8 reportes relacionados portones ilegales, recordó a ciudadanía. Poco a poco, los vecinos de los distintos fraccionamientos se acercaron de manera paulatina al Palacio Municipal, para tomar las medidas necesarias y hasta el momento no ha sido necesario que algún portón sea retirado.

“Se han estado regulando, muchos vecinos se acercaron, hicieron lo conducente en el área correspondiente, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano de Cajeme, y ahorita hemos estado muy pendientes de las denuncias que se presentan en el Palacio Municipal, además de que la Secretaría de Desarrollo Urbano lleva a cabo inspecciones constantemente”, dio a conocer Cuen Miramontes.

Agregó que se hicieron nuevas reformas al Reglamento de Desarrollo Urbano, entre ellas que los portones de este tipo se tienen que consolidar a través de una sociedad, por lo que se trabaja con las partes involucradas, de manera que haya una regularización.

Algunos de los fraccionamientos en los que se ha trabajado son Montecarlo y Casa Blanca, entre otros de la zona poniente de Ciudad Obregón.

El director de Asuntos de Gobierno dijo que seguirá trabajándose en este asunto, hasta que se regularice el 100 por ciento de los portones.

Se les exige a los vecinos que alguien vigile los portones para que corporaciones de emergencia puedan entrar ante alguna situación que lo amerite.