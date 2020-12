Piden sanción contra el presidente municipal

Consideran que munícipe ha incumplido con el desarrollo de las sesiones de Cabildo al interrumpir la participación de los ediles

Por: Mireya Delgado

La Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal dictaminó que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, inicie una investigación en contra del alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado por su actuación en las recientes sesiones ordinaria y extraordinaria de Cabildo al no respetar el uso de la voz de los regidores.

Por mayoría, los ediles que participan en esta comisión, consensuaron que sea Contraloría la que tome las medidas conducentes para garantizar que en los próximos plenos exista pulcritud y las participaciones se den como lo dice el reglamento.

"Él debe de moderar, respetar el uso de la voz de los compañeros, igual nosotros a los compañeros que estén hablando y hacer el uso de las tres participaciones a las que tenemos derecho", indicó Emeterio Ochoa Bazúa, presidente de la comisión.

El regidor Rosendo Arrayales Terán expuso que el titular de la Contraloría, José Leovigildo Guerra Beltrán, ha sido testigo de las violaciones del reglamento porque ha estado presente en las reuniones y debería de actuar por oficio ya que ley así lo obliga.

"No ha actuado y va a ser complicado que lo haga. Es una payasada la Contraloría, no cumple con su función, si se le turna una investigación no va a pasar nada", citó.

Al respecto, Ochoa Bazúa manifestó en caso de que no pase nada, ellos con un documento oficial donde se demuestre que cumplieron con todos los pasos, pueden jurídicamente acudir a otra instancia una vez se hayan agotado las medidas administrativas.