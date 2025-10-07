Piden reparar callejones del centro de Obregón antes del Buen Fin para evitar caos vial

Las autoridades deben aprovechar el tiempo que resta antes del Buen Fin para arreglar callejones del centro de Obregón, ya que después del programa comercial la gente acuda a comprar y los trabajos ocasionarían problemas de circulación, afirmó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio dijo que es positivo que se vayan a arreglar los callejones del centro, los cuales calificó como un foco de infección, pero resaltó la importancia que se haga antes de que empiecen las fechas de mayor afluencia en el primer cuadro de la ciudad.

"Ya hay el antecedente que se arreglan calles en diciembre, entonces se genera mucho embotellamiento, porque de por sí son fechas en las que acude la gente al centro, si metes maquinaria se complican mucho las cosas", detalló.

Agregó que finales de noviembre y todo diciembre son fechas en las que mueve la economía de Cajeme, por lo que cerrar las calles del centro de Obregón para trabajar en esas fechas afectaría al comercio.

HAY ZONAS PRIORITARIAS

Montaño Gutiérrez dijo que se debe dar prioridad a los callejones que se encuentran en el área de la calle Miguel Alemán a la Chihuahua entre la Zaragoza y la Guerrero, que son los más afectados de esa zona de Obregón.

"Esos son focos de infección que se tienen que atender, hay muchas necesidades y problemas, se reconoce lo que están haciendo".

Dentro del gremio ambulante hay comerciantes que se dedican a la venta de alimentos y otros productos que se ven afectados por el estado en el que se encuentran los callejones.